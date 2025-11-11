東京・日比谷公園で、アメリカンカルチャーに染まる祭典「American Festival 2025」が11月22日(土)から3日間限定で開催。目玉企画の「American Meat Showcase 2025」には、アメリカンミートの魅力を極めた最強“肉グルメ”が集結する。肉好きマストなイベント「American Festival 2025」「American Festival 2025」はアメリカンビーフ・ポークの高品質で美味しい魅力をより多くの人に知らせるだけでなく、日本の食文化に新たな価値