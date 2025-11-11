漬物専門店の銀座若菜は、「銀座のチーズ」シリーズの新商品「チーズの味噌漬 -江戸ごぼう七味-」を羽田空港限定商品として11月11日(火)に発売する。人気商品「チーズの味噌漬」と「江戸ごぼう」を組み合わせた、新感覚のおつまみが誕生した。人気商品2種の美味しいかけ合わせ2015年から販売を開始し、今では年間約20万パックを販売する銀座若菜の人気商品「銀座のチーズ」シリーズ。「チーズの味噌漬」と「チーズの酒粕漬」、2種