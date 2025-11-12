値上げに頼らず「もやし」で45年連続黒字を達成する企業が岐阜県にある。生産規模全国トップクラスを誇るサラダコスモだ。原料費が高騰しても値上げをしないのはなぜなのか。ライターの中谷秋絵さんが中田智洋社長に聞いた――。■岐阜県の中山間地域にある、もやしのトップ企業もやしの生産販売を主に行うサラダコスモ。年間売上は263億円（2025年5月期）に達し、国内トップクラスの生産規模を誇る会社だ。サラダコスモ本社が位置