Loco Partnersが運営する宿泊予約サイト「Relux（リラックス）」は、ポイントアップキャンペーンを11月10日午後0時半から2026年1月6日午後0時半まで実施する。会員ステータスがGREEN・GOLD・PLATINUMの人を対象に、事前クレジットカード決済で5％、現地決済で3％のReluxポイントを付与する。「ポイント即利用」機能で、ポイントを予約時に利用することもできる。一部のクーポンの併用も可能で、Pontaポイントも獲得できる。