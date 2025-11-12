戦後80年を迎えた今、“あの戦争”をなんと呼ぶのかということについては専門家の間で未だに議論が分かれている。さまざまな呼称が飛び交う中で、近現代史研究者の筆者が導き出した「答え」とは？※本稿は、辻田真佐憲『「あの戦争」は何だったのか』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。戦争の呼び方には政府の意図が隠されている歴史を正しく捉えるには、形式ではなく実態を見極める必要がある。この論理は、現代のわれ