スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、同代表チームから離脱したFWラミン・ヤマル（バルセロナ）について言及した。11日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。ここまで4試合を消化したFIFAワールドカップ26欧州予選・グループEで開幕から4連勝を飾り、11月シリーズではジョージア代表とトルコ代表と対戦するスペイン代表。現在、2位のトルコ代表とは勝ち点差「3」のため、15日に行われるジョージア代表戦の結