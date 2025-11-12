警察によると、11日の午後10時ごろ、山形県東根市野川の川向公民館から南東におよそ230メートル行った地点でクマ1頭（体長およそ1メートル）が目撃されました。 現在まで人的・物的被害は確認されていないということですが、警察は「近所にお住いの方や、付近を通行される方はご注意ください」としたほか、「クマを目撃した際は不用意に近づくことなく速やかに110番通報をお願いします」と呼びかけています。