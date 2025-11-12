若手社員と仕事をする際、上司はどんなことに気をつけたらいいのか。『上司が足りない管理職候補をどう育てるか』（日本能率協会マネジメントセンター）から、若い世代の部下への指示の出し方や、成長を後押しする接し方などについて紹介する――。※本稿は、仲真良広、高橋睦史『上司が足りない管理職候補をどう育てるか』（日本能率協会マネジメントセンター）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／78image※写真