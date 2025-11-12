アイ・エヌ・ジーは、Z世代のリアルな声を届ける「渋谷トレンドリサーチ 2025年秋号」を公開しました。本調査は、2025年9月3〜10日にかけて、全国の高校生200人を対象にWEBアンケートで実施されたものです。本記事では、「今一番好きなアーティスト・アイドル」ランキングのトップ3を詳しく紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】3位：Snow Man3位は、9人組アイドルグループ「Snow Man」。アクロバティックなダンスや歌