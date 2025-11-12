タレントの三田寛子（59）が12日、水曜パートナーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。10日に婚約発表会見を行った三田の長男で歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と元乃木坂46で女優・能條愛未に言及した。MCの「パンサー」向井慧から「めでたい話題が、おめでとうございます。三田さんのご子息、橋之助さんがご結婚…ご婚約ということですね」と話題を振られた三田。「ありがとうございます