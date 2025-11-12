元ＡＥＲＡ編集長でジャーナリストの浜田敬子氏が１２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。肺炎のため亡くなった俳優の仲代達矢さんについて語った。番組では数々の映画での活躍とともに、「無名塾」を作り、後進を育て、生涯現役を貫いた仲代さんの訃報を報じた。浜田氏は「亡くなる直前まで舞台に立ち続けられたのはすばらしいです」と語った。浜田氏は「私たちの世代は『無名塾』