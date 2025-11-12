コメンテーターの玉川徹氏が１２日、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演した。番組では町職員がカスタマーハラスメントを受けたとして男性町民に対して、愛知県美浜町議会が損害賠償４００万円の支払いを求めて提訴する議案を町議会に提出し全会一致で可決されたことを取り上げた。男性は近隣住民とのトラブルの解決など過度な要求を窓口や電話で求め続けた。カスハラ行為は今年４月から１１月までに８００件