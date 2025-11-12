【ベルリン共同】昨年12月にドイツ東部マクデブルクのクリスマスマーケット（市場）に車が突っ込み6人が死亡、300人以上が負傷した事件で、殺人などの罪に問われたサウジアラビア出身の被告の男（51）は11日、マクデブルク地裁で開かれた公判で起訴内容を認めた。DPA通信によると、男は「アクセルを踏んだ」と事件を振り返り「自分が恐ろしいことをしている」との自覚はあったと語った。男は医師で、2006年からドイツに居住