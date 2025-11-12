元ボクシングミドル級世界王者の竹原慎二氏（５３）が１２日、インスタグラムを更新。「娘２５歳」と記し、２ショット写真を投稿した。「誕生祝いゴルフ＆寿司」と、ゴルフのカートでポーズを決める写真や、寿司店で乾杯する様子を投稿。愛娘の顔は加工で隠されているものの、フォロワーからは「綺麗な娘さんにカッコイイパパ」、「娘さん絶対にお綺麗」、「めちゃくちゃ強くて優しいお父さんで羨ましい」、「娘さんとお酒を