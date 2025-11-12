ド軍・ゴームズGMが日本人選手獲得に言及ドジャースに新たな日本人選手獲得の可能性はあるのか。ブランドン・ゴームズGMは11日（日本時間12日）、ラスベガスで行われているGM会議に参加。記者の取材に応じたゴームズGMは、今オフの補強案について見解を示した。今オフ、2022年に史上最年少の3冠王に輝いた村上宗隆（ヤクルト）、3度の本塁打王に輝いている岡本和真（巨人）、今季10勝をあげた今井達也（西武）などがポスティン