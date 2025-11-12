今日12日(水)の夜はおうし座北流星群の活動が極大を迎えます。放射点が高くなる午後9時頃から月が昇る前までに(日付が替わる頃まで)観察するのがおすすめです。放射点のあるおうし座は東から南東の空に昇りますが、流れ星はどの方向にも飛びますので、全天を広く見渡すとよいでしょう。おうし座北流星群何時から見える?方角は今日12日(水)の夜は、おうし座北流星群の活動が極大を迎えます。おうし座北流星群は、10月から11月を中