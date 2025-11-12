木村文乃とSnow Manラウール共演ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系、2025年）の主題歌「Spiral feat.Yura」は、八分の六拍子が心地よく、楽曲全体が俳優たちの演技にコミットしていた。それは単にドラマ音楽の役割の一つというより、主題歌自体もまた演じているかのようだった。Yuraとともにこの主題歌を担当したレイニの歌声が助演していたといってもいい。2025年にメジャーデビューしたばかりのレイニは、話題のNe