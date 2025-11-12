皆さん、「自分だけの部屋」はありますか？家事や育児、仕事に追われる毎日の中で、「一人になれる空間がほしい」と感じたことがある人は少なくないでしょう。特に家族と暮らす住まいでは、自分専用のスペースを確保することは簡単ではないですよね。SNS上では主婦による「夫や子どもたちには個室があるのに、自分にだけない」といった投稿がときおり話題になることも。この「個室問題」は、現代の家庭が抱える共通の課題な