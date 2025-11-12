せっかくのお休みの日に息抜きしようと遠出したのに、不運にもマナーの悪い人と遭遇してしまいかえって疲れてしまった……そんな経験はありませんか？今回は、そんなピンチから逃れることができた女性のエピソードをご紹介しましょう。◆温泉のバスで、マナーの悪い人に遭遇！川上咲子さん（仮名・32歳／契約社員）は、休日を利用して郊外の温泉施設に出かけました。「私は温泉やサウナが大好きで、日帰りで行ける入浴施設を