バドミントンの盛んな熊本県で国際大会の熊本マスターズが11日開幕しました。八郎潟町出身の志田千陽選手が、9月から新たにダブルスを組む五十嵐有紗選手とのペア、名付けてみました“チハリサペア”が初戦に臨み、ストレート勝ちを収めました。水色のユニホーム、9月に結成した志田選手と五十嵐選手の“チハリサペア”は世界ランキング26位。世界ランキング45位、台湾ペアとの試合は第1ゲームを21対13と