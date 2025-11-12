11月14日（金）からのハッピーセットは「アニア」と「ムーミン」です。ハッピーセット®「アニア」は、手足や口が動かせる本格的なフィギュアが全6種類！子どもたちに人気の恐竜＆動物フィギュア「アニア」がハッピーセットに登場。今回も手足や口が動かせる本格仕様で、ハッピーセット限定の特別カラーやオリジナルキャラクターもラインナップします。アニメ「アニマルキングダム」の世界を家族や友だちと一緒に楽しんでみて