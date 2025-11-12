気象庁は12日午前6時45分、台風情報を発表した。台風26号（フォンウォ）は同午前6時にはバシー海峡の北緯21度10分、東経119度20分にあり、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいる。中心の気圧は992ヘクトパスカル、最大風速は25、最大瞬間風速は35で中心の北西側330以内と南東側280以内では風速15以上の強い風が吹いている。台風の中心は、12時間後の12日午後6時にはバシー海峡の北緯21度55分、東経120度10分を中心とする半径65