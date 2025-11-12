イギリス政府は今年度、刑務所から90人以上の受刑者が誤って釈放されたと明らかにしました。去年、誤って釈放された受刑者を含め、3人が逃亡しているということです。【映像】ロンドンの刑務所付近の様子イギリスのラミー法相は11日の議会の答弁で、4月から10月末までにイングランドとウェールズの刑務所から91人の受刑者が誤って釈放されたと発表しました。また、去年8月と12月、さらに今年6月にそれぞれ誤って釈放された3人