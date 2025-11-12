＜大相撲十一月場所＞◇三日目◇11日◇福岡・福岡国際センター【映像】人気力士が土俵上をウイニングランの“珍”光景“陽キャ”で知られる人気力士が、勝負の後に土俵を小走りで走りまわる珍場面があった。珍しい光景に「半周、軽くジョギングして…」と実況が思わずツッコミを入れ、ファンからも「足取りが軽いw」「かわいい駆け足」と反響が相次いだ。前頭八枚目・一山本（放駒）と前頭八枚目・金峰山（木瀬）の一番での一