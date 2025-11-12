気象庁＝東京都港区台風26号は12日、台湾とフィリピンの間のバシー海峡を北寄りに進んだ。13日に沖縄に接近する見込み。気象庁は、沖縄では12日は大雨による土砂災害や低い土地の浸水に、13日はうねりを伴う高波や暴風に警戒するよう求めた。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要だ。気象庁によると、前線が台湾付近から南西諸島を通って日本の南に延びている。台風周辺から前線に向かう暖かく湿った空気の影響で、沖縄は