将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負が11月12日、京都市の「京都競馬場」で第4局の対局を開始した。シリーズ成績は藤井竜王が3連勝で防衛に“王手”をかけている。本局が決着局となるのか、後がなくなった佐々木八段が踏ん張るのか。本局の先手番は佐々木八段。【中継】藤井竜王VS佐々木八段 注目の第4局（生中継中）大注目の中で争われている七番勝