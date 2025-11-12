今月9日に千葉市で開催されたイベントで、参加者に配布したレトルトカレーの賞味期限がおよそ1年過ぎていたことが発覚しました。千葉県によりますと、問題が起きたのは、9日に千葉市の京成ホテルミラマーレで県が主催した「いい歯のイベント2025」です。このイベントでは、スタンプラリーに参加した親子などにレトルトカレーを配布しましたが、受け取った人から「賞味期限が過ぎている」と申し出があったということです。賞味期限