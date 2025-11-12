俳優谷原章介（53）が12日、MCを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。92歳で死去したことが発表された俳優仲代達矢さんを悼んだ。谷原は、かつての共演時のエピソードに触れ「地力というんでしょうか。お芝居をしていない時でも、人の目を惹きつける、とっても強い魅力のある方」と偲んだ。俳優仲代達矢（なかだい・たつや）さん（本名元久＝もとひさ）は8日午前0時25分、肺炎のため、都内の病院