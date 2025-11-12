東芝ブレイブルーパス東京は12月14日、味の素スタジアムにて「ONE FESTIVAL」を開催する。今シーズンで5シーズン目となる「ジャパンラグビーリーグワン」の開幕戦は、埼玉パナソニックワイルドナイツとの対決。また、同日は日本ラグビー界初の犬と一緒に楽しめる「ドッグシート」も用意している。11月11日、メディア向けに「オンライン記者会見」が実施され、東芝ブレイブルーパス東京 事業運営部 スペシャリストの望月雄太氏がイ