12日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比60ポイント高の3万125ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万9946.58ポイントに対しては178.42ポイント高。 株探ニュース