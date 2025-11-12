南陽市は、山形県南陽市長岡で目撃され市職員を襲ったクマは、きのうまでに現場を立ち去り、周辺にはいない模様だとの見解を示した。 【写真を見る】南陽市の市職員を襲ったクマは現場から立ち去ったかこれまで捕獲に至らず市は引き続きパトロール実施（山形） このクマは今月1日にクマ警戒パトロール中の市職員を襲い大ケガをさせたほか、先月29日には赤湯小学校の昇降口のガラスを割る様子が防犯カメラにとら