10月1日より、「J:COM BS（旧BS松竹東急）」が編成リニューアルを行い、人気のアジアドラマや昭和名作ドラマ、歌謡番組など多彩な放送ラインナップで24時間放送を行っている。そのなかでも注目を集めているコンテンツのひとつが、1968年から1973年にかけて放送された名作ドラマ『キイハンター』だ。国際警察の秘密捜査グループに所属する“キイハンター”たちの活躍を描いた同作は、その壮大なスケールや華麗なアクションもあって