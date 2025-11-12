ヤマハ発動機は、11月4日からミラノ(イタリア)で開催された「EICMA 2025」(国際モーターサイクルエキシビション)に電動モトクロスバイクのコンセプトモデル「YE-01」(ワイイー ゼロワン)を出展した。ヤマハが「EICMA 2025」に出展した電動モトクロスバイクのコンセプトモデル「YE-01」○■電動モトクロスカテゴリー「MXEP」への参戦を目指す「YE-01」「YE-01」は、カーボンニュートラルの実現に「FUN」でアプローチする電動モトク