エリアクエスト [東証Ｓ] が11月12日朝(08:59)に決算を発表。26年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常利益は前年同期比3.0倍の7600万円に急拡大し、7-12月期(上期)計画の1億1000万円に対する進捗率は69.1％に達し、5年平均の57.7％も上回った。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.7％→8.4％に改善した。 株探ニュース