気合いで引き寄せた裏ドラだった。11月11日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、渋谷ABEMSの多井隆晴（RMU）が登板。オーラスでの逆転劇を見せ、約2年ぶりとなるチームのデイリーダブルを演出した。【映像】多井が「生まれて一番大きい発声をした」と語った逆転の満貫シーン多井は10月、9試合に登板して3勝。下位に沈んでいたチームの浮上に大きく貢献した。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮