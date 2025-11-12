会談冒頭、英国のクーパー外相（左）と握手する茂木外相＝11日、カナダ・ナイアガラオンザレーク（共同）【ナイアガラオンザレーク共同】茂木敏充外相は11日（日本時間12日）、先進7カ国（G7）外相会合出席のため訪れたカナダ東部ナイアガラ地方で、英国のクーパー外相と会談した。両氏は経済安全保障分野での連携推進を協議。ロシアによるウクライナ侵攻や、パレスチナ自治区ガザの情勢も議題になるとみられる。茂木氏は冒頭