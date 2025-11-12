パドレスが獲得競争参加へ…視察したGMが太鼓判メジャーリーグのGM会議が11日（日本時間12日）にラスベガスで行われた。取材に応じたパドレスのAJ・プレラーGMは、西武からポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指す今井達也投手について「彼がポスティングされる時には万全の準備で挑む」と、交渉へ前向きな姿勢を示した。プレラーGMは今季日本に訪れ、今井の投球を視察している。「彼は素晴らしいアームを持ち、運動能力