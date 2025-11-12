東かがわ警察署 香川県東かがわ市の女性の自宅に侵入し、首を絞めてけがをさせたとして、神戸市西区玉津町の自称ボディービルダーの男（35）が11日、住居侵入と傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は10日午前2時30分ごろ、東かがわ市の女性（43）の自宅に侵入しました。そして女性の首を手で絞めるなど暴行を加え、全治1週間のけがを負わせた疑いが持たれています。 女性が11日、警察署を訪れ