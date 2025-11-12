今回ご紹介するのはダイソーで購入した防寒具！サッと付けられるのに、コーディネートのアクセントにもなる中わたダウン風のマフラーです。色の展開は白、黒、グレーの3色。今回は330円（税込）という破格だからこそ挑戦しやすい、白を購入してきました！実際に使ってみたので、参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：中わたダウン風マフラー価格：￥330（税込）サイズ（約）：85×12cm販売ショップ