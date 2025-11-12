【山粼武司 これが俺の生きる道】#45【これが俺の生きる道】本塁打王を取ったオフ、年を越したら得体の知れない不安と重圧に襲われた1996年に「本塁打王」の称号を手にした後、大きなプレッシャーと不安に襲われていた。タイトルを取ったシーズンは終盤の9月から打撃が絶不調。翌97年の春季キャンプになっても調子が回復する兆しはまったくなかった。出口の見えない状態の中、よく話を聞いてくれたのが打撃コーチだった