メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。自分の顔の形に合ったチークの入れ方をできているか、自信がない方は多いのではないでしょうか。そこで今回は、面長・丸顔・エラ張りさんでも失敗しないチークの入れ方をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら1：面長さんのチークの入れ方面長さんは、明るいチークカラーを、顔を横切るようにのせて、ベースを作ります。この時、小鼻よりも下にチークが来ないように気を付けましょう