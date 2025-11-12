俳優の志尊淳が、イケてるプライベートショットを投稿して話題になっている。１２日までに更新した自身のインスタグラムに「最近の私服。電車乗ったり、お散歩したり」とつづり、続けて「もう秋服じゃ寒くなってきたね。バッグにキーホルダーなんて付けちゃって、ギャルです」と記し、プライベートファッションを投稿した。この投稿に「じゅんじゅんの沢山の時間を共有してくれてありがとう可愛いわぁかっこいいわぁ今日