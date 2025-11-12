ダイソーといえば、透明な素材の引き出しの種類が豊富ですよね。ですが、珍しいナチュラルな素材感の引き出しを発見しました！合板が使用されているものの、天然木のようなぬくもりがあってチープ感なし♡おしゃれでインテリアにも馴染みます。コンパクトながら2段式で便利な点もGOOD！300円とコスパも抜群です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：2段引き出し木製収納価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ