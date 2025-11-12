楽天・藤平尚真投手が１１日、インスタグラムを更新。１０日に行われた侍ジャパン投手陣の決起集会の写真を投稿した。合宿を行っていた宮崎市内の焼肉店で、私服姿の１２人が店内で記念撮影。お店を予約した大勢によると発起人は藤平で「みんなから幹事と呼ばれていますから」という。藤平は「昨夜、投手会をしてきました！とても楽しい時間でしたけがなく２試合頑張りましょう！」とつづった。ファンからは「投手会楽し