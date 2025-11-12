お風呂の排水口のお掃除って億劫になりがちですよね。スポンジでお掃除するのは、手袋をつけていても抵抗があります…。そんな悩みを解消してくれる排水口ブラシをセリアで発見しました！特殊な形状とダブル植毛仕様で、泡もちの良さを保ちながらしっかりお掃除できる優れもの。ピンセット付きでブラシのお手入れも楽です◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：バス用排水口ブラシ価格：￥110（税込）サイズ（約）：W35mm×H2