タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで、朗読アプリを楽しむ様子を投稿しています。 【写真を見る】【 井上咲楽 】朗読アプリを聞きながら「小松菜と油揚げの辛子炒め」手際よく料理「より物語に没入できるので最高」井上さんは、動画で “小松菜と油揚げの辛子炒めを作ろうと思います” と語りながら手料理を作る様子を投稿。そんな井上さんの耳には、イヤホンが着けられています。 井上さんは “最近は料