標識が立っていても運転中のドライバーが見落としやすいと言われている“信号機のない横断歩道”。日本自動車連盟（JAF）が行った『信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国調査（2025年調査結果）』によると、一時停止率は56.7％。16年の同調査ではわずか7.6％だったため、この10年でかなり改善されているが、まだ4割弱の人がルールを無視していることになる。◆信号機のない横断歩道で危険運転を目