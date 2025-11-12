マンチェスター・シティのFWオマール・マルムシュが、出場機会の激減という困難な局面に直面している。昨シーズンは目覚ましい活躍を見せたにもかかわらず、シティでは重要な試合でベンチを温める時間が長くなっている。『El Balad』が報じている。マルムシュは、直近のチャンピオンズリーグ・ドルトムント戦やプレミアリーグ・リヴァプール戦でもベンチスタートとなった。フィル・フォーデンやアーリング・ハーランドが躍動する一