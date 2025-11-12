ダイヤモンド・ヒューマンリソースが毎年調査している「就職人気企業ランキング」。今回は2025年9月に実施した27年卒対象の学生モニターへのアンケートから作成した『就職人気企業ランキング 2027年卒前半戦調査』をお届けする。少子高齢化による若年層労働力不足を背景に、激化する新卒獲得競争。サマーインターンシップを通じて、就活前半戦に学生人気を集めた企業はどこか。＃1では、2027年卒の「文系男子」を対象に人気ランキ