2011年、読売巨人軍の球団代表を務めていた清武英利は、オーナー・渡邉恒雄の絶対的な権力に翻弄（ほんろう）されていた。清武の目の前で繰り広げられたのは、選手やコーチを駒のように操り、支配を誇示する独裁の光景。球界のドンに唯一立ち向かった男が明かす、巨人軍の知られざる暗部とは。※本稿は、清武英利『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』（文藝春秋）の一部を抜粋・編集したものです。「俺は最後の独裁